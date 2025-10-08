Video: Denuncian derrame de hidrocarburo en Xicotepec

Abelardo Domínguez
Se reporta un grave derrame de hidrocarburo en el arroyo de San Agustín Atlihuacán, municipio de Xicotepec, proveniente de la comunidad de Cuaxicala.
Fotos difundidas por habitantes, se observa la corriente contaminada bajando por el arroyo, con un olor intenso y presencia visible de hidrocarburo.
Llamado urgente a PEMEX y autoridades ambientales para atender la situación de inmediato.
La comunidad exige una respuesta rápida y efectiva.
¡El medio ambiente y la salud no pueden esperar!
You may also like
-
Se ha rescatado a 37 extranjeros víctimas de la delincuencia “gota a gota” en Puebla capital
-
Este año ha llovido 30% más que el pasado: Ayuntamiento de Puebla
-
El 20 de octubre concluye la reparación del socavón en Huejotzingo
-
Más de 157 mil vehículos han sido verificados: Medio Ambiente
-
La SSP ya cuenta con el terreno para construir nuevo penal en Cholula