Gobierno Slider Principal

Más de 157 mil vehículos han sido verificados: Medio Ambiente

By Redaccion1 / 8 octubre, 2025

Erika Méndez

Durante el segundo semestre de este 2025, 157 mil unidades  han sido verificadas, reveló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos.

En conferencia de prensa, dijo que, del total, 141 mil 242 aprobaron y 16 mil 588 no pasaron la revisión.

Recordó que hay 33 centros en Puebla donde los habitantes pueden acudir a cumplir dicho requisito.

You may also like

Categorías