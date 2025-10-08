Más de 157 mil vehículos han sido verificados: Medio Ambiente

Erika Méndez
Durante el segundo semestre de este 2025, 157 mil unidades han sido verificadas, reveló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos.
En conferencia de prensa, dijo que, del total, 141 mil 242 aprobaron y 16 mil 588 no pasaron la revisión.
Recordó que hay 33 centros en Puebla donde los habitantes pueden acudir a cumplir dicho requisito.
