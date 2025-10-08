La SSP ya cuenta con el terreno para construir nuevo penal en Cholula

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla ya cuenta con el terreno para construir una nueva cárcel en Cholula.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González indicó que está en proceso el trámite, para ampliar la extensión del predio, debido a que el ancho es mínimo.

Señaló que a finales de este 2025 comenzará la construcción del penal, para que en 2026 se concrete y comience a operar.