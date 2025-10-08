Lluvias intensas se prevén en sierras Norte, Nororiental y Valle Serdán

María Huerta

De acuerdo al pronóstico de la coordinación de Protección Civil del estado, se tendrá ambiente frío a fresco durante el día.

Y se prevén lluvias intensas a torrenciales, con actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, en sierras Norte, Nororiental y Valle Serdán.

Además de fuertes a muy fuertes en el resto del estado; se estiman vientos de 20 a 30 km/h con componente norte y rachas de 55 km/h en la mayor parte del estado.

En tanto, el Sistema Meteorológico Nacional expone que en el centro y sur de Baja California Sur se tendrán chubascos (de 5 a 25 mm) y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

Su circulación también generará oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en la costa occidental y el sur de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 m en Colima.