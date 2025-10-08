Isaac del Toro termina octavo en la Tres Valles Varesinos 2025

DEBATE

El mexicano Isaac del Toro volvió a ser protagonista en Europa, aunque esta vez no logró subir al podio. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG finalizó en la octava posición de la Tres Valles Varesinos 2025, una exigente prueba italiana en la que su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, se llevó una nueva victoria para ampliar su impresionante palmarés.

La carrera, de 200.3 kilómetros entre Busto Arsizio y Varese, fue el escenario de otro recital del campeón del mundo, quien atacó con potencia a 20 kilómetros de la meta, dejando sin respuesta a sus perseguidores. Pogacar cruzó la línea en 4 horas, 34 minutos y 28 segundos, consiguiendo su decimonoveno triunfo de la temporada, apenas dos días después de coronarse campeón de Europa.

Del Toro, que había intentado seguir la rueda de su líder en el momento decisivo, no pudo mantener el ritmo del esloveno en las rampas finales. Aun así, su octavo lugar confirma su constancia y capacidad para competir de tú a tú con los mejores del pelotón internacional, en un cierre de temporada que lo consolida como una de las promesas más firmes del ciclismo mundial.

En el podio acompañaron a Pogacar el danés Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), segundo, y el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), tercero, ambos a 45 segundos del vencedor. Por su parte, el colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó quinto, quedándose a las puertas del podio, mientras que el español Ion Izagirre (Cofidis) cerró el top 10.

Con esta nueva conquista, Pogacar eleva a 107 sus victorias profesionales y reafirma su dominio absoluto en el calendario 2025, año en el que ha sido campeón mundial, europeo y ganador del Tour de Francia.

Para Del Toro, la Tres Valles Varesinos marca otro paso importante en su desarrollo como corredor de élite dentro del UAE Team Emirates-XRG. El mexicano apunta ahora a cerrar la temporada con fuerza, buscando nuevos podios que lo mantengan entre los ciclistas más destacados del circuito internacional