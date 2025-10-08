Real Madrid vs Roma: ¿A qué hora y dónde ver partido de hoy? Champions League Femenil

MEDIO TIEMPO

El Real Madrid Femenino recibirá a la AS Roma este miércoles 8 de octubre de 2025 en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en la capital española. El encuentro corresponde a la fecha 1 de la UEFA Champions League Femenil 2025-26, que estrena nuevo formato competitivo.

Después de superar la etapa clasificatoria, las merengues llegan a esta fase tras vencer por global de 5-1 al Eintracht Frankfurt, asegurando su lugar en la fase de grupos. En este nuevo formato, los equipos disputarán tres partidos como locales y tres como visitantes antes de acceder a los Octavos de Final.

Por su parte, la Roma Femenina también consiguió su boleto en la ronda previa, tras imponerse 3-2 en el global al Sporting de Lisboa. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en la Champions Femenil, en un partido que promete ser parejo y con alto nivel técnico.

¿Cómo llegan Real Madrid y Roma a su duelo de Champions League Femenil?

El Real Madrid llega tras vencer 3-0 al Levante de Badalona en la Liga Femenina Iberdrola. Las dirigidas por Pau Quesada se ubican en la quinta posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

Por su parte, la Roma Femenina marcha en la segunda posición de la Serie A, luego de golear 4-0 al Parma en su partido más reciente. Las italianas llegan motivadas y con la mira puesta en sumar sus primeros puntos europeos.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Roma por la Champions League Femenil?

El duelo entre Real Madrid y Roma se disputará este miércoles 8 de octubre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México), desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. Podrá verse en exclusiva por Disney+.