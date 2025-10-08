El 20 de octubre concluye la reparación del socavón en Huejotzingo

Erika Méndez
Las obras en el puente que conecta la zona del aeropuerto en Huejotzingo avanzan, después que se formó un enorme socavón.
El titular de la secretaría de Infraestructura, Manuel Contreras, indicó que se estima que el 20 de octubre la vialidad sea liberada.
Por otra parte, informó que actualmente la dependencia atiende 13 derrumbes y deslaves provocados por las lluvias.
You may also like
-
¡URGENTE! denuncian derrame de hidrocarburo en Xicotepec
-
Más de 157 mil vehículos han sido verificados: Medio Ambiente
-
La SSP ya cuenta con el terreno para construir nuevo penal en Cholula
-
Lluvias intensas se prevén en sierras Norte, Nororiental y Valle Serdán
-
Video; Dejan dos cadáveres embolsados y desmembrados en los límites de Puebla capital y Amozoc