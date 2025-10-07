Con diálogo y cercanía, Tonantzin Fernández cumple una petición histórica en Santiago Momoxpan

*Después de décadas de espera, vecinas y vecinos celebran el inicio de una obra que mejorará su vida diaria.*

Desde Puebla

*7 de octubre, 2025, San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, continúa transformando la infraestructura del municipio y acercando bienestar y seguridad a todas las juntas auxiliares.

Bajo esa premisa, la presidenta municipal, acompañada del presidente auxiliar de Santiago Momoxpan, Antonio Zúñiga, dio el arranque a la construcción de la calle Río Rabanillo, entre las calles Puebla y Torrecillas, una obra largamente esperada por las y los vecinos de la zona.

En su mensaje, Tonantzin Fernández reafirmó su compromiso de no dejar a ninguna junta auxiliar sin obra pública, destacando que, a menos de cumplir un año de gobierno, todas las demarcaciones han sido beneficiadas con la rehabilitación y construcción de calles, así como con la sustitución de drenajes y mejoras en servicios básicos.

Asimismo, agradeció el recibimiento de las y los habitantes, quienes reconocieron que esta obra fue solicitada durante años sin respuesta en administraciones anteriores. Subrayaron, además, la cercanía y sensibilidad del actual Gobierno Municipal con las necesidades de la población.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que existe comunicación constante y trabajo conjunto con la autoridad auxiliar, y adelantó que más obras, servicios públicos y programas de bienestar continuarán llegando a Santiago Momoxpan, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas y todos los cholultecas.