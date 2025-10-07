Laura Artemisa dio su primer informe como presidenta del Congreso local

Destacó la labor legislativa y de gestión en Puebla capital

Desde Puebla

Este martes, Laura Artemisa García rindió su 1er informe como presidenta del Congreso local:

“Tal es el caso, que como legisladora desde el primer día recibí y escuche todas las voces, pero sobre todo, he tocado las puertas para atender sus peticiones. Lo anterior, junto con la generosidad de nuestro Gobernador, me permitió gestionar 35 obras comunitarias para la Ciudad de Puebla, con las que se benefició a los y las habitantes de nuestras 17Juntas Auxiliares con acciones de bacheo, 10 rehabilitaciones de parques y áreas verdes, alumbrado público, 3 rehabilitaciones de capillas, 4 construcciones y mantenimiento de canchas deportivas, 8 conclusiones de drenaje, rehabilitación de banquetas y guarniciones, adoquinamiento y mantenimiento de salones sociales públicos

“Como gestión directa ante la Secretaría de Infraestructura, logré llevar jornadas de bacheo a distintas colonias, lo que permitió atender y tapar 347 baches.

“Gestioné 20 acciones para mujeres emprendedoras; 53 intervenciones quirúrgicas; llevé jornadas de salud en donde entregué más de 100 lentes a niños y niñaspoblanas, y se brindaron servicios de nutrición, medicina general, optometría, fisioterapia, odontología, psicología y ultrasonido.

“El Congreso del Estado tiene entre sus funciones la de crear y modernizar las leyes. Durante esta legislatura hemos aprobado 1,152 productos legislativos, reformas y nuevas leyes para proteger y promover su bienestar.

“Una de nuestras prioridades es la protección de nuestros hijos e hijas, además del patrimonio que con esfuerzo construyen los y las poblanas, por eso aprobamos reformas en materia de CIBERSEGURIDAD, para sancionar con cárcel a quienes, haciéndose pasar por menores, contacten a nuestros niños y niñas a través de videojuegos y redes sociales, para ganar su confianza y abusar de su intimidad y sexualidad.

“Aprobamos que se castigue a quienes contacten a la ciudadanía haciéndose pasar por instituciones bancarias,para obtener información y vaciar sus cuentas, además de aquellos quienes hackeen nuestro WhatsApp y pidan dinero a nuestros familiares y amigos haciéndose pasar por nosotros.

“Consciente del incremento del uso de las motocicletas para cometer delitos, y con el fin de devolver a los poblanos y poblanas la tranquilidad en las calles, se aprobó la reforma que presente para garantizar una circulación más segura de motocicletas, sus ocupantes y peatones, así como mecanismos de identificación que sirvan a la autoridad para detectar y detener a posibles delincuentes.

“Finalmente, como maestra por casi 30 años, sé lo que significa educar en medio de carencias, por ello, propuse la ampliación de la entrega de la medalla Juan C. Bonilla a los docentes del nivel inicial y de educación indígena, lo que, sumado a la entrega a los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y de la educación especial y física, complementa el reconocimiento a este sector tan relevante para nuestro Estado y su desarrollo, porque educar en contextos difíciles también es un acto de heroísmo

“Como su diputada, pero sobre todo como poblana les refrendo mi total compromiso de seguir trabajando por Puebla, porque la transformación no solo se construye en el Congreso. Se hace en las calles, en las escuelas, en los hogares, se construye con mujeres con visión, con firmeza y sensibilidad

“Por eso y sin temor a equivocarme, les digo que, si bien el liderazgo no tiene género, hoy más que nunca, lleva rostro de mujer. Porque en México y en Puebla hemos demostrado que no solo estamos preparadas para participar: estamos listas para decidir, para transformar y para gobernar con inteligencia, cercanía y resultados.

“Porque el tiempo de las mujeres no es un momento pasajero: es un nuevo rumbo en la historia. Un rumbo que llegó para quedarse y en el que las decisiones correctas se toman con carácter, sensibilidad y visión de futuro”.