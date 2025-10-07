“El Panadero”: un homenaje al oficio más sabroso en el Valle de Catrinas en Atlixco

Desde Puebla

Como parte del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, impulsado por la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, se presenta la obra “La Catrina El Panadero”, un tributo al arte de elaborar pan, uno de los oficios más entrañables y representativos de México.

Creada por los artistas plásticos Gabriela Castro y Yolotl Pérez, reconocidos por su talento en cartonería, la obra destaca por su colorido, detalle y creatividad, reflejando la esencia del arte popular mexicano que promueve la presidenta Ariadna Ayala a través de este festival que une cultura, tradición y comunidad.

“La Catrina El Panadero” puede admirarse en la Plaza Fray Toribio, a un costado del exconvento Franciscano, como parte del recorrido que consolida a Atlixco, como la Capital del Día de Muertos.