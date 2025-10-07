Ataque en Juan Galindo deja una mujer asesinada y otra grave

Abelardo Domínguez

Lunes de terror en el municipio de Juan Galindo.

La noche de este 6 de octubre se registró un brutal ataque a balazos en la localidad de Necaxa-Canaditas, que culminó con una mujer fallecida y la segunda lesionada de gravedad.

El violento incidente ocurrió cerca de la glorieta de la localidad. Ambas mujeres iban en un vehículo compacto cuando fueron alcanzadas por una motocicleta, cuyos ocupantes abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

A pesar de la llegada de paramédicos y fuerzas de seguridad, la ayuda fue tardía para una de las víctimas, de 54 años aproximadamente, quien murió en el lugar de los hechos.

El estado de salud de la sobreviviente, de 23 años, es delicado y se mantiene bajo pronóstico reservado. Al momento, la identidad de las víctimas y el móvil del atentado son desconocidos.

Este crimen se añade a la larga cadena de incidentes delictivos que proliferan ante la inútil autoridad municipal encabezada por Maximino Muñoz, constantemente señalado por la ciudadanía de solapar la criminalidad y violencia.