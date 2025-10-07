Meningitis: Una enfermedad prevenible que aún cobra vidas

Staff/RG

La meningitis bacteriana causa 2.3 millones de casos al año a nivel mundial y cobra alrededor de 250,000 vidas

En México, durante el 2024 se registraron 24 casos confirmados de meningitis meningocócica

Los adolescentes y adultos jóvenes pueden ser portadores del meningococo en la nariz y garganta, siendo la fuente más común de transmisión hacia la comunidad

Cada año, el 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Meningitis, y en este marco, Sanofi hace un llamado a la sociedad para reforzar la conciencia y prevenir la meningitis meningocócica, una enfermedad grave y potencialmente mortal cuyos síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos y que cobra alrededor de 250,000 vidas al año en el mundo.

La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, derivada principalmente de infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Aunque puede afectar a cualquier persona, los grupos más vulnerables son los recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre las bacterias que pueden causar meningitis, destacan el meningococo, neumococo, Haemophilus influenzae y estreptococo del grupo B. Estas bacterias causan más de la mitad de las defunciones por meningitis en el mundo y pueden dar lugar a otras afecciones graves, como la sepsis y la neumonía. La meningitis meningocócica es causa de fallecimiento en 10 y 15 % de los casos, y de los individuos que sobreviven, hasta un 19% puede presentar secuelas graves como amputaciones de extremidades, pérdida de audición, parálisis, ceguera, convulsiones, debilidad de las extremidades, problemas con la vista, el habla, el lenguaje, la memoria y la comunicación además de deformidades.,

Los signos y síntomas de la meningitis pueden variar, pero habitualmente abarcan: fiebre, rigidez de nuca, confusión o alteración del estado mental, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz. Los bebés menores de un año pueden presentar comportamiento inusual, falta de actividad y dificultad para despertar, irritabilidad, llanto débil y continuo, falta de apetito y abultamiento del punto blando de la cabeza. Específicamente en los casos de meningitis meningocócica además pueden aparecer erupciones cutáneas tipo petequias o púrpuras (manchas rojas o moradas que no desaparecen al presionar).

“La meningitis meningocócica es prevenible mediante la vacunación y es de vital importancia proteger a los niños, adolescentes y adultos jóvenes, quienes son un grupo de alto riesgo. El meningococo se aloja en la nariz y la garganta, pudiendo no causar ningún síntoma en el portador, mientras que la bacteria se propaga a través de la saliva al dar besos, compartir utensilios contaminados o a través de diminutas gotas al toser o estornudar, particularmente en entornos concurridos como eventos deportivos o lugares cerrados.

Es importante tener presente que los primeros síntomas de la meningitis pueden confundirse fácilmente con gripe u otras infecciones respiratorias. Sin embargo, si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad puede evolucionar rápidamente —en menos de 24 horas— y provocar la muerte o dejar secuelas de por vida.”, apuntó la Dra. Julissa Rodríguez, gerente médica de Sanofi México

Las vacunas contra la meningitis son la protección más segura, y algunas reducen la posibilidad de que las infecciones se propaguen entre la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este año la Guía para el Diagnóstico, Tratamiento y Cuidado de la Meningitis con el objetivo de eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, reducir la incidencia de ciertas discapacidades y salvar más de 920,000 vidas.

Sanofi reafirma su compromiso con la prevención de enfermedades infecciosas a través de la innovación científica, el desarrollo de vacunas seguras y eficaces, y el fortalecimiento de campañas educativas que fomenten el diagnóstico oportuno y la vacunación como herramienta clave para proteger a las comunidades más vulnerables.

Conoce más sobre la meningitis y escucha el testimonio de Ellie Challis en nuestras redes sociales. Cada vez somos más los que nos sumamos al movimiento global que ondea la bandera de la meningitis, un símbolo de esperanza, conciencia y acción colectiva frente a esta enfermedad prevenible.

Acerca de Sanofi

