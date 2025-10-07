Ariadna Ayala, continúa impulsando las jornadas gratuitas de esterilización y atención médica animal en Atlixco

Staff/RG
El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, invita a participar en las Jornadas Gratuitas de Esterilización y Atención Médica Animal, que promueven la tenencia responsable y el bienestar de las mascotas.
Las jornadas, coordinadas por la Jefatura de Bienestar Animal, ofrecerán esterilización canina y felina, consultas preventivas y desparasitación de 9:00 a 13:00 horas en las siguientes sedes:
• 9 de octubre: Lomas de Temaxcalapa, Parque de la Colonia.
• 17 de octubre: Santa Ana Yancuitlalpan, Casa de Salud.
Con estas acciones, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la salud pública, la protección animal y una cultura de respeto y amor hacia los animales de compañía.
