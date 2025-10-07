Simposio Meta Mente 2.0 impulsa la salud mental como motor de productividad en Puebla

Staff/RG

Empresarios, académicos y especialistas en salud coincidieron en la necesidad de atender el bienestar emocional de los trabajadores para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

En una conferencia de prensa realizada este lunes, autoridades médicas, empresariales y académicas anunciaron la inauguración del Simposio Meta Mente 2.0, un encuentro que busca fomentar la reflexión y el aprendizaje sobre la salud mental, la inteligencia emocional y la cultura organizacional en los entornos laborales.

El evento se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de octubre en el Hotel Cartesiano de Puebla, con la participación de especialistas nacionales y locales en psicología, neurociencia y liderazgo empresarial.

Entre los asistentes al anuncio se encontraban el Dr. José Arturo Ugalde Elías, director general región centro de Christus Muguerza; el Mtro. Carlos Julián Sosa Espíndola, presidente de Canacintra Puebla; el Dr. Rodrigo Álvarez Calderón, director médico del Hospital Britania; Héctor López Dorantes, vicepresidente de relaciones institucionales de Canacintra Puebla; la Mtra. Josellyn Morales Cruz, psicóloga hospitalaria de Christus Muguerza; la Dra. Julieta Vélez Belmonte, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac Puebla; y el Dr. Sergio Julián Gali, director médico del Hospital UPAEP.

La salud mental, un pilar invisible pero esencial

Durante su intervención, el Dr. José Arturo Ugalde Elías destacó la importancia de atender la salud mental como parte integral del bienestar humano:

“La salud mental no siempre es visible, pero es un pilar fundamental para el bienestar y la calidad de vida. Con este simposio buscamos generar conciencia y ofrecer herramientas de prevención, atención y acompañamiento terapéutico”, señaló.

El directivo subrayó que Christus Muguerza ha consolidado una visión integral de atención que combina la prevención, la educación y la intervención psicológica y médica.

Industria poblana: bienestar como estrategia de competitividad

Por su parte, el presidente de Canacintra Puebla, Mtro. Carlos Julián Sosa Espíndola, enfatizó que la salud emocional de los trabajadores impacta directamente en la productividad de las empresas: “El equilibrio psicológico y la inteligencia emocional son factores estratégicos de competitividad. Los entornos laborales que promueven el bienestar registran menor rotación, menos ausentismo y mejores indicadores de desempeño”, afirmó.

El dirigente industrial también advirtió sobre el creciente uso de sustancias dentro del sector manufacturero, fenómeno que se ha incrementado hasta un 40% en los últimos tres años, según los reportes de las empresas afiliadas a Canacintra.

“No podemos permitir que este problema avance. Iniciativas como Meta Mente 2.0 ayudan a fortalecer la prevención y a promover entornos laborales más saludables y seguros”, añadió.

Academia y salud: una alianza para formar profesionales conscientes

La Dra. Julieta Vélez Belmonte, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac Puebla, resaltó la colaboración entre la academia y el sector salud: “Necesitamos más profesionales capacitados para identificar y atender los trastornos mentales. México presenta tasas de ansiedad y depresión en aumento, y debemos formar expertos que sepan escuchar, canalizar y tratar a tiempo”, expresó.

La académica recordó que el país enfrenta una tasa de 8.37 suicidios por cada 100 mil habitantes (INEGI, 2023), lo que refuerza la urgencia de fortalecer la educación emocional y eliminar el estigma que aún rodea la atención psiquiátrica y psicológica.

Cuidado integral y prevención en las empresas

La Mtra. Josellyn Morales Cruz, psicóloga hospitalaria de Christus Muguerza, destacó la relevancia de la Norma Oficial Mexicana 035, que regula los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo:

“Hoy el 80% de las personas reporta haber incrementado síntomas de estrés o ansiedad tras la pandemia. Las empresas deben comprometerse con el cuidado integral de su capital humano, no sólo por cumplimiento normativo, sino por responsabilidad social”, explicó.

Morales detalló que el simposio incluirá ponencias, talleres y espacios de intervención práctica, con temas como primeros auxilios psicológicos, respiración consciente y regulación emocional. Los costos de participación serán de $1,100 pesos para estudiantes y $1,500 para profesionales y público en general.

Un evento para todos

El Simposio Meta Mente 2.0 está dirigido a profesionales de la salud, empresarios, psicólogos, estudiantes y público interesado. Su objetivo es construir una cultura organizacional más humana, donde la mente y el bienestar emocional sean tan prioritarios como la productividad.

“Cuidar la mente de los trabajadores no es un lujo, es una necesidad social y productiva”, concluyó el presidente de Canacintra Puebla.

Evento: Simposio Meta Mente 2.0

Fecha: 16 y 17 de octubre de 2025

Sede: Hotel Cartesiano, Puebla

Organizan: Christus Muguerza, Canacintra Puebla y Universidad Anáhuac Puebla

Enfoque: Salud mental, neurociencia, inteligencia emocional y cultura empresarial