El mundo envuelto en guerras a la vista de todos

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Candidatos electos por ciudadanos y Primarias, pretende “Somos México”: GAN

Ahora que la paz ha desaparecido en naciones como Ucrania, por invasión de Rusia y por el conflicto israelí-palestino, que se remonta a principios del siglo XX, que se enmarca dentro del enfrentamiento árabe-israelí, y, además, los problemas intestinos en muchos países, leemos en la editorial del portal del Vaticano, que hace 60 años, el papa Pablo VI, el 4 de octubre de 1965, en la sede de las Naciones Unidas -ONU- lanzó el grito de; ¡Nunca más la guerra! (Ese 1965 se cumplían 20 años de la conclusión de la segunda guerra mundial y el mundo estaba dividido en 2 bloques) En otra parte de su mensaje el papa Montini dijo “esperáis de Nosotros esta palabra, que no puede despojarse de gravedad y solemnidad: ¡no unos contra otros, ya no, nunca! Con este fin, sobre todo, nació la Organización de las Naciones Unidas: ¡contra la guerra y por la paz!”. Recordó también palabras del extinto presidente de los estados Unidos John F Kennedy: “La humanidad debe acabar con la guerra, o la guerra acabará con la humanidad”. La sentencia de Kennedy, revela todo su trágico realismo precisamente en la hora oscura que vive actualmente el mundo. La crisis del multilateralismo y de instituciones como la ONU está a la vista de todos. Aquella Tercera Guerra Mundial hecha pedazos que hace más de diez años comenzó a denunciar el Papa Francisco parece acercarse de manera siniestra. La humanidad parece haber perdido la memoria del pasado reciente, nos cubren millones de supuestas informaciones de la era digital que nos hacen sentir la generación más consciente, pero nos rodean las fake news, la propaganda de guerra, los intereses inconfesables de los fabricantes de armas y los mercaderes de la muerte…Hasta aquí el largo texto, (necesario antes la conflagración en que se encuentra el mundo en estos momentos) del discurso del papa Pablo VI, pronunciado en la sede de la ONU en 1965, quien el 19 de octubre de 2014 fue beatificado y luego en 2018 canonizado por el recién fallecido papa Francisco.

Y… A OTRA COSA MARIPOSA

Regresamos a nuestra cotidianidad para contarles algo de lo mucho ocurrido en la política y esas cosas… MUCHAS ENTREVISTAS y pláticas ha sostenido por varias entidades del país, el vocero y uno de los principales promotores de la agrupación “Somos México”, Guadalupe Acosta Naranjo, de una larga carrera en la izquierda mexicana, ahora en la oposición a Morena, movimiento del cual sabe mucho… Recientemente Acosta Naranjo tuvo una plática en Código Magenta y allí, entre otras cosas, propuso que la oposición compita en la elección presidencial de 2030 con un solo candidato de unidad. Habló de es importante que haya elecciones primarias; “Si Ricardo Salinas Pliego, quiere ser candidato presidencial, que vaya a primarias; si Luis Donaldo Colosio quiere, que vaya a primarias y si Lily Téllez quiere la candidatura, que vaya a primarias. Allí será la elección del candidato y no la lleven a cabo las dirigencias de los partidos. Se pronunció por la importancia de la unidad ciudadana, puso como ejemplo lo que ocurrió en Venezuela con María Corina Machado y destaco la necesidad de cuidar todas las casillas que se instalen durante el día de la elección. Guadalupe Acosta insistió en que los ciudadanos pongan candidatos, no los dirigentes; no solo candidatos a la Presidencia, también deben ser ciudadanos los que seleccionen a los gobernadores, presidentes municipales. Afirmó que ninguno de los dirigentes de “Somos México” será candidato. A ningún puesto de elección popular… Recuerdo que durante los gobiernos federales, todos, el presidente en turno, del partido que sea, determinan quien será su sucesor. En algunos casos se dan conflictos, pero ese es otro tema. Hoy, desde que tomaron posesión los actuales gobernantes, empezó la “guerra” del siguiente mandato, ya sea de tres o seis años. Los gobernantes en funciones, grupos, grupúsculos o como se llamen ya tiene sus candidatos. Esa mala práctica será desechada por los ciudadanos que por primera ocasión se interesarán en la actividad política que en estos momentos está en el bote de la basura. Los de Somos México en verdad cambiarán el sistema, arte o maña para el 30 si consiguen la calidad de partido político nacional… Es pregunta solo pregunta… Cuantos priístas, muchos eso sí y panistas, pocos, que no alcanzaron sus máximos sueños, ahora con maestría, hacen realidad su ilusión…

VEAMOS ALGO DE PUEBLA

NADA QUE VER CON el tema de arriba para que no haya malos entendidos…En apoyó a familias de alta marginación para mejorar las condiciones de vida en el entorno rural y contribuir al cuidado del medio ambiente, Altosano-Granjas Carroll de México (GCM) que desde 2011 tiene un programa de estufas ahorradoras de leña, este año concluyó la construcción de 170 estufas para lo cual destinó una inversión de medio millón de pesos. Cada estufa tiene un costo de 3,800 pesos, las que las familias beneficiadas tienen un ahorro de hasta 50% en el consumo de leña, lo que representa importante economía. También se reduce la exposición al humo dentro de las viviendas, ayudando a prevenir enfermedades respiratorias crónicas como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el enfisema pulmonar, así como la aparición de cataratas que afecta especialmente a mujeres y niños: disminuye el riesgo de accidentes por quemaduras al eliminar el fogón abierto; contribuye al medio ambiente, al disminuir la presión sobre los bosques y frenar los niveles de deforestación y, fortalece la economía doméstica, al reducir gastos en combustible y permitir que los recursos familiares se destinen a otras necesidades básicas. Las comunidades apoyadas se ubican en las inmediaciones de montañas captadoras de agua, Citlaltépetl (Pico de Orizaba) yl Cofre de Perote, dos parques nacionales en lo que se busca reducir la deforestación y mejorar la captación e infiltración de agua al subsuelo…

YA SON 51 CAJEROS automáticos para pagar en sucursales de Agua de Puebla y, en Walmart, Bodega Aurrera y La Gran Bodega, en efectivo o tarjeta y sin comisión, el servicio de agua, Los cajeros operan en las sucursales de la empresa ubicadas en—San Manuel, Plaza del Sol, Plaza Aventura y Los Héroes y en las cadenas comerciales Walmart, Aurrera y Gran Bodega los 365 días del año… Es todo… Hasta la próxima…D.M.