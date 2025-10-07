Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla mantienen diálogo con estudiantes del ITSSMT

Staff/RG
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, personal de la Subsecretaría de Educación Superior y del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), mantienen diálogo abierto y respetuoso con las y los alumnos, para escuchar y atender sus peticiones.
Es importante aclarar que, el servicio educativo no está suspendido, las clases continúan a distancia y la planta docente otorga acompañamiento académico a las y los estudiantes para que mantengan con normalidad su avance programático.
El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la dependencia garantiza el derecho a la educación y mantiene su compromiso para que el alumnado realice las actividades correspondientes al calendario escolar.
You may also like
-
La Licenciatura en Podología BUAP forma profesionales en la atención integral de las extremidades inferiores del cuerpo humano
-
Inicia en la BUAP Segundo Congreso Internacional Enviro EpiHealth[MX]
-
Posgrado en Dispositivos Semiconductores celebra cuatro décadas de trabajo científico BUAP
-
La Rectora Lilia Cedillo presenta su Cuarto Informe de Labores y rinde protesta BUAP 2025-2029
-
Video: Los alumnos son prioridad en la BUAP, reiteró Lilia Cedillo en su 4to informe y nueva toma de protesta