Es Mateo Girón monarca de temporada regular 2025 de Trucks México Series

Logra su sexta victoria del año y avanza a playoffs

Staff/RG

Tras subir por undécima vez consecutiva a un podio en el año y lograr su sexta victoria de la campaña, el piloto zacatecano, Mateo Girón, se consagró como monarca de la temporada regular 2025 de Trucks México Series 2025.

El volante de la camioneta marcada con el número 5 ArmstrongArmored-Hidrolock-CoahuilaMotors-Losen-Datsa-Atunsito-SanPedroPacificProducts-Ultralam-LaFlorDeCórdoba-MobiliarioEnMovimiento-MROcommsa-ToroPresto-Indaba-Maeesa-Pipsa-PipsaHub-BYMindustrial-PrestoPegamentos/Selladores-M&A se dijo feliz con el cetro logrado y agradeció a sus patrocinadores por el apoyo.

“Fue una carrera digna de un final de campeonato, estoy muy contento con el resultado, vamos a seguir trabajando para Aguascalientes”, expresó el integrante del Prime Sports Racing Team al concluir la prueba en el Súper Óvalo Potosino.

“Dentro de la camioneta cambian muchas cosas, las 10 carreras que tuvimos previo a esta nos sirvieron mucho como preparación para asimilar las situaciones que vivimos hoy, tuve una buena preparación y eso nos ayudó mucho”, apuntó Girón Félix.

En ese sentido, destacó la excelente trucks que le brindó su escudería para llevarse el triunfo y un sitio en playoffs.

“Teníamos una muy buena camioneta, sufrimos un poco la degradación, pero lo supimos enfrentar muy bien y nos llevamos el campeonato”, comentó el joven zacatecano.

Mateo consiguió cuatro victorias en San Luis Potosí, Chiapas y en el doble compromiso de Puebla; además, se impuso en la segunda visita del calendario a la Angelópolis.

En tanto, sumó segundos lugares en Monterrey y Querétaro (sexta y séptima fechas), además del conseguido en la anterior fecha en tierras queretanas.

Por su parte, en Aguascalientes y en San Luis Potosí (quinta y novena fechas), finalizó en tercer lugar, confirmando su consistencia absoluta en todos los compromisos.

Gerardo Rodríguez, Valeria Aranda, Roberto Espinosa, Carlos Novelo y Everardo Fonseca, también avanzaron a la definición del campeonato.

Mientras el comodín fue para la poblana Alexandra Mohnhaupt, gracias al octavo lugar obtenido en la competencia de este domingo.

La fecha 12 de la Trucks México Series 2025 se disputará el próximo 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México.