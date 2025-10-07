Alejandro Fernández vuelve a hacer historia cantando ante 60 mil personas en el estadio GNP Seguros

Staff/RG

El Potrillo regresó con su gira “de Rey a Rey” al mismo escenario que pisó con su padre, Vicente Fernández, hace 22 años

Después de una impresionante gira por España durante el verano y sus históricos shows en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para celebrar las Fiestas Patrias, Alejandro Fernández llegó con su gira “De Rey a Rey” al Estadio GNP Seguros, en donde los asistentes disfrutaron de un viaje por lo mejor de la música mexicana, en la voz del artista más importante del género ranchero en el mundo.

Y lo más significativo de la noche es que justo en este escenario (entonces llamado Foro Sol) hace 22 años, Alejandro y su papá, Vicente Fernández, presentaron su espectáculo “Juntos por Última vez”, un emotivo evento que duró más de 5 horas.

Esa noche, y como sucede en cada entrega de este sentido homenaje llamado “De Rey a Rey”, Alejandro Fernández dio voz a canciones que ya son eternas: “No me sé rajar”, “Lástima que seas ajena”, “Acá entre nos”, “Volver, volver” y “El rey”. Melodías que no solo han acompañado generaciones, sino que se han convertido en un reflejo profundo del alma mexicana.

La noche también estuvo llena de sorpresas. Eden Muñoz y Yuridia, desatando la ovación del público. Pero la emoción alcanzó su punto más tierno cuando Alejandro presentó a su hija, Camila Fernández, con quien interpretó “Fue un placer conocerte” y “Siempre estoy pensando en ti”. Visiblemente conmovida, Camila agradeció a su padre por la oportunidad de volver a compartir el escenario con él, generando uno de los instantes más entrañables de la velada.

El viaje musical también incluyó temas como: “Hoy tengo ganas de ti”, “Me dediqué a perderte”, “Mátalas” y “Como quien pierde una estrella¨ y sus más recientes éxitos — “Me está doliendo” y “Caballero” — confirmando que su voz permanece viva, renovada y cercana al corazón de su público.

El ánimo y la energía nunca decayeron durante las más de dos horas del concierto, al contrario, los aplausos y gritos de emoción fueron en aumento con cada tema.

El artista dejó el escenario emocionado y feliz de compartir su música con sus fans mexicanos, quienes disfrutaron de una producción de primer nivel que ha puesto muy en alto el nombre de México.

“De Rey a Rey” ha sido uno de los shows más importantes del año, un espectáculo cargado de nostalgia, amor y respeto hacia la figura que marcó la vida de Alejandro Fernández y la de millones de fans alrededor del mundo.

Su éxito se refleja también en las listas y plataformas digitales: Alejandro es el primer artista en lograr álbumes #1 en cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010 y 2020). Desde 2020 ha conseguido trece No. 1 en Billboard Regional Mexicano, marcando récord como el solista con más logros de la década. Además, suma 900 millones de reproducciones anuales en Spotify, forma parte del Billionaires Program de Pandora y acumula más de 8 mil millones de vistas en YouTube, consolidando su alcance global.

Más que un tributo, “De Rey a Rey” representa la evolución artística de Alejandro Fernández, quien ha sabido dominar tanto el pop como la música regional mexicana. A lo largo de su carrera ha colaborado con más de 35 artistas internacionales, entre ellos Maná, Carín León, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Beyoncé, Plácido Domingo, Rod Stewart y Alejandro Sanz.

Reconocido con 4 Latin Grammys —incluyendo “Mejor Álbum Ranchero/Mariachi” en 2024 por ‘Te Llevo en la Sangre’, su decimoséptimo disco de estudio—, Alejandro también cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, forma parte del Salón de la Fama de Billboard y ha recibido el Icon Award de los Latin American Music Awards, entre muchos otros honores.

Con “De Rey a Rey”, Alejandro Fernández no solo honra el legado inmortal de su padre, sino que también reafirma su propio lugar como una de las voces más poderosas y queridas de la música mexicana. Cada concierto se convierte en una celebración de la tradición, la familia y el orgullo cultural que lo han acompañado por más de tres décadas, consolidando a El Potrillo como un verdadero embajador de México ante el mundo.

FECHAS DE LA GIRA DE REY A REY 2025

OCTUBRE



17 – Wagner Noël Performing Arts Center – Midland, TX

18 – Dickies Arena – Fort Worth, TX

19 – Don Haskins Center – El Paso, TX

25- Plaza de Toros La Macarena – Medellín, Colombia

30 – Bullring – Bucaramanga, Colombia

NOVIEMBRE



01 – Movistar Arena – Bogotá, Colombia

02 – Movistar Arena – Bogotá, Colombia

06 – Coliseo General Rumiñahui – Quito, Ecuador

08 – Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera – Guayaquil, Ecuador

25- Payne Arena- Hidalgo, TX