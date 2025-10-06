Entregan apoyo alimentario en San Baltazar Campeche

– _Para afiliarse al programa de “Alimentación Imparable” puede acercarse a la Unidad Médica Integral ubicada en Avenida Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 06 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, continúa impulsando acciones para disminuir el rezago alimentario en la capital poblana. En esta ocasión, acompañado por el director general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Jesús Alejandro Cortés Carrasco, en representación de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, encabezó la entrega de 798 apoyos alimentarios en beneficio de familias de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, hizo un llamado a las personas asistentes para que corran la voz de este programa y las entregas se extiendan a más puntos de la ciudad, para seguir beneficiando a madres solteras, niñas, niños y adolescentes, así como a adultos mayores.

“Esto se llama Alimentación Imparable. Para que le llegue a la gente que verdaderamente lo necesita, a la gente que estamos apoyando a las y los ciudadanos y que por medio de ustedes hagamos este programa más grande el próximo año”, expresó.

De la misma forma, reconoció que estas acciones se realizan con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador del estado, Alejandro Armenta, quienes se ocupan día con día para que la ciudadanía tenga mejor calidad de vida y bienestar.

Además, el director general Jesús Alejandro Cortés Carrasco reconoció el arduo trabajo que realiza el alcalde Pepe Chedraui por los sectores más vulnerables y la sensibilidad y empatía de la presidenta del Patronato del SMDIF, MariElise Budib por trabajar en pro de la seguridad alimentaria para que más niñas, niños y en general las familias reciban igualdad de oportunidades.

“Llevamos nuestras acciones para brindar servicios de calidad, la vocación nos llama a construir una sociedad donde la equidad y la igualdad sean la norma y no la excepción. El corazón y la fortaleza del Sistema Municipal DIF se sostiene de la mano y de la guía de nuestra presidenta, la señora MariElise, que nos impulsa a superar desafíos e implementar políticas públicas, en favor de las y de los poblanos desde el DIF”, reconoció.

Por su parte, la diputada federal Nora Merino Escamilla reconoció la importancia de impulsar programas sociales que brinden resultados tangibles para las familias que más lo necesitan. Señaló que estas acciones reflejan la voluntad de un gobierno cercano, sensible y comprometido con el bienestar de la ciudadanía.

“Hoy tenemos un presidente de territorio, un presidente cercano, un presidente que ya les dio varias vueltas a las 17 juntas auxiliares, Por eso que le agradecemos profundamente este programa de Alimentación Imparable donde no nada más gestiona, se da este producto alimentario, sino que él viene a las juntas auxiliares para ver que las y los vecinos lo puedan recibir de manera directa”, señaló.

En su intervención, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zayra González, destacó que el combate al rezago alimentario también es una forma de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Subrayó que garantizar la alimentación es un paso fundamental para fortalecer el desarrollo familiar y comunitario.

“Este esfuerzo trasciende la entrega de apoyos alimentarios porque cada despensa que llega a un hogar es un símbolo de esperanza, de respaldo y de compromiso con las familias poblanas y con nuestras mujeres imparables, quienes día a día son la fuerza de transformación que, sostiene hogares que convierten los desafíos en oportunidades”, destacó.