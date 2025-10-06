“No sólo pavimentamos calles, dignificamos la vida de las y los cholultecas”: Tonantzin Fernández

*La presidenta municipal arrancó una obra más en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla*

Desde Puebla

*6 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de atender las necesidades y urgencias de cada junta auxiliar, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de arranque a una nueva obra en San Matías Cocoyotla.

La calle Libres, ubicada entre las calles Revolución y Zacatlán, será rehabilitada con concreto asfáltico y contará con la sustitución integral del drenaje sanitario. Vecinas y vecinos destacaron que esta vialidad no había recibido mantenimiento desde su construcción, en el año 2000.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que su administración no sólo se enfoca en rehabilitar calles, sino en dignificar la vida de las y los cholultecas a través de servicios públicos de calidad, programas de bienestar, apoyos sociales y una gestión cercana y sensible con la ciudadanía.

“Hoy trabajamos por el progreso de todo el municipio, terminando con el rezago y el abandono que por años sufrieron muchas juntas auxiliares”, afirmó Tonantzin Fernández, al tiempo de agradecer la participación y compromiso de las y los vecinos en este nuevo inicio de obra.

Finalmente, la edil llamó a la tolerancia y comprensión durante el tiempo de ejecución —estimado en dos meses— y reafirmó su compromiso de seguir impulsando más obras en San Matías Cocoyotla, en coordinación con el presidente auxiliar, Efraín Romero, en beneficio de todas y todos.