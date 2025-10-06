Dejan explosivo en pleno centro de Texmelucan

Desde Puebla
Una fuerte movilización policial se dio este lunes en calles céntricas de San Martin Texmelucan, luego del hallazgo de un explosivo tipo granada.
Localizado en la intersección de las calles Florencio Espinoza y Vicente Guerrero.
Personal especializado en el manejo de artefactos explosivos de la secretaría de Seguridad Pública estatal hizo el protocolo de desactivación.
