Más de mil mdp demandan burócratas estatales despedidos por el morenovallismo: Choco Parra

Gobierno atiende demandas de trabajadores despedidos por el morenovallismo

Erika Méndez

El coordinador del gabinete de gobierno de Puebla, José Luis García Parra, atiende las demandas de trabajadores despedidos durante el morenovallismo.

En conferencia de prensa, indicó que son más de mil millones de pesos que deben erogar en pagos.

Especificó que al momento han cubierto 100 millones, tras diversos acuerdos con los denunciantes.