Más de mil mdp demandan burócratas estatales despedidos por el morenovallismo: Choco Parra

- Gobierno atiende demandas de trabajadores despedidos por el morenovallismo
Erika Méndez
El coordinador del gabinete de gobierno de Puebla, José Luis García Parra, atiende las demandas de trabajadores despedidos durante el morenovallismo.
En conferencia de prensa, indicó que son más de mil millones de pesos que deben erogar en pagos.
Especificó que al momento han cubierto 100 millones, tras diversos acuerdos con los denunciantes.
You may also like
-
Aumentan llamadas de extorsión de números de EUA: SSP
-
La Bonita” Sánchez solicita licencia temporal como titular de la Secretaría de Deporte y Juventud
-
Alarmas Vecinales consolidan entornos seguros con participación ciudadana en Puebla capital
-
SRE gestiona “algunos medicamentos” a mexicanos de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel
-
‘Ya no existe’ compra de armamento ni entrenamiento de Israel: Sheinbaum