Aumentan llamadas de extorsión de números de EUA: SSP

Erika Méndez

Trabajo de la policía cibernética y la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió la identificación y detención del estudiante, quien amenazó de muerte a otros alumnos.

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, indicó que se realizó un cateo en el domicilio del joven donde encontraron un arma de fuego.

En otro tema, informó que esta semana la SSP presentará una campaña para prevenir extorsiones telefónicas.

Debido a que los reportes aumentaron en más de dos mil llamadas, procedentes de números de Estados Unidos.