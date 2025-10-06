En 2026, ayuntamiento hará más eficiente la recaudación, advirtió el tesorero

Se prevé un año financiero complicado para Puebla capital

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, prevé un escenario complicado para el 2026, debido a factores internacionales y nacionales.

Por ello, se enfocarán en hacer eficiente la recaudación.

En entrevista, destacó que para el próximo año fiscal el gobierno de la ciudad hará estrategias, para mejorar los números que ingresan al ayuntamiento.

Reconoció que en el rubro de los ingresos esperan siete mil 470 millones de pesos, esta cifra es un poco menos del dos por ciento adicional al 2025.