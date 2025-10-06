Comando irrumpió en casa para robarse 4 vehiculos y 180 mil pesos en Tecamachalco

Desde Puebla
Un comando fuertemente armado atacó en Tecamachalco, para llevarse cuatro vehiculos y un botin de 180 mil pesos en efectivo.
En una vivienda de Lomas de Romero y, al lograr su cometido, los sujetos huyeron con dirección a San José Tuzuapan.
Los ultimos reportes indican que fueron al menos 10 sujetos encapuchados y armados.
Los vehículos que se llevaron:
Frontier 2018 roja
Placas: NDJ-43-98
Jetta rojo 2008
Placas: NDU-402A
Lobo 2010 hinda
Placas : XD-0641-C
Toyota rav
Placa: YET-510A
You may also like
-
Educación particular abona a formación ciudadana responsable, señala Laura Artemisa
-
La Bonita” Sánchez solicita licencia temporal como titular de la Secretaría de Deporte y Juventud
-
Alarmas Vecinales consolidan entornos seguros con participación ciudadana en Puebla capital
-
Lunes con lluvia y tormenta eléctrica en Puebla capital
-
Realizan fuerte operativo en Ahuazotepec