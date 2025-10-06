Inseguridad Slider Principal

Comando irrumpió en casa para robarse 4 vehiculos y 180 mil pesos en Tecamachalco

By Redaccion1 / 6 octubre, 2025

Desde Puebla

Un comando fuertemente armado atacó en Tecamachalco, para llevarse cuatro vehiculos y un botin de 180 mil pesos en efectivo.

En una vivienda de Lomas de Romero y, al lograr su cometido, los sujetos huyeron con dirección a San José Tuzuapan.

Los ultimos reportes indican que fueron al menos 10 sujetos encapuchados y armados.

Los vehículos que se llevaron:

Frontier 2018 roja
Placas: NDJ-43-98

Jetta rojo 2008
Placas: NDU-402A

Lobo 2010 hinda
Placas : XD-0641-C

Toyota rav
Placa: YET-510A

 

You may also like

Categorías