Educación particular abona a formación ciudadana responsable, señala Laura Artemisa

– Conmemoran 25 aniversario de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS)

Desde Puebla

Durante la conmemoración por el 25 aniversario de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS), la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que la educación particular abona a la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables, listos para incorporarse al trabajo, así como enfrentar los grandes retos del país.

La legisladora resaltó que Puebla es uno de los estados con más oferta de escuelas e instituciones particulares y representa un motor en la economía, ya que se incrementa el desarrollo turístico e inmobiliario de la entidad.

“Reconocemos que muchos de ustedes, hombres y mujeres comprometidos socialmente, favorecen a los grupos más desprotegidos para que obtengan oportunidades para una mejor educación. Sigamos trabajando de la mano, somos complemento”, señaló.

De igual forma, la legisladora indicó que la importancia de la educación superior y media superior no solo radicar en la oferta, sino en los avances que se generan en ámbitos como el tecnológico y el de investigación, para estar a la altura de todos los retos.

En su momento, el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Juárez Uribe, destacó el trabajo conjunto con la AUIEMSS, ya que se ha mantenido el diálogo constante en favor de la formación de miles de estudiantes.

Por su parte, el coordinador ejecutivo de la AUIEMSS, Gustavo Santín Nieto, expuso que las instituciones de educación superior particulares contribuyen al desarrollo educativo y social de la entidad y uno de sus objetivos es formar profesionales competitivos y especializados en sectores estratégicos.

Congreso del Estado fue sede de la Novena Jornada Consular Emprendimiento, Salud y Cultura de Colombia

El evento fue organizado por la Asociación de Colombianos en Puebla y el Consulado General de Colombia en la Ciudad de México.

El Congreso del Estado de Puebla abrió sus puertas a la Asociación de Colombianos en Puebla, al Consulado General de Colombia en la Ciudad de México, y al programa Colombia Nos Une, para llevar a cabo la Novena Jornada Consular, Emprendimiento, Salud y Cultura. La jornada se realizó en el marco del Consulado Móvil en Puebla 2025.

En este evento, también se realizó una Feria de Emprendimiento donde los colombianos y colombianas residentes en Puebla expusieron sus productos y servicios.

Durante el acto inaugural, la presidenta de la Asociación de Colombianos en Puebla, María del Pilar Cardona Gaviria, destacó el diálogo constructivo, la comunicación asertiva, las acciones correctas y el esfuerzo conjunto entre México y Colombia como pilares fundamentales para beneficiar a las familias binacionales.

Por su parte, el cónsul General de Colombia en Ciudad de México, Alfredo Molano Jimeno, señaló que Puebla se convierte en una oportunidad y una promesa para las y los colombianos que han llegado a estas tierras, que son generosas y prósperas para las familias que han decidido radicar en la entidad.

En su intervención, el escritor colombiano, Carlos Salazar Vargas, subrayó la necesidad urgente de que las personas migrantes se unan en el extranjero, especialmente en el contexto actual.