La Bonita” Sánchez solicita licencia temporal como titular de la Secretaría de Deporte y Juventud

-Se enfocará en su preparación rumbo a la próxima pelea internacional de Box.

-El ritmo de trabajo de la dependencia no se detendrá durante las siguientes cinco semanas de licencia solicitada.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la conferencia de prensa del Gobierno del Estado de Puebla, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, dio a conocer que solicitó permiso para separarse temporalmente de su cargo como titular de la dependencia, con efecto a partir del martes 7 de octubre del presente año.

El propósito es poder dedicarse de manera integral a su preparación como deportista de alto rendimiento rumbo a su próxima pelea profesional de boxeo, programada para el 8 de noviembre, frente a la argentina Tamara Demarco.

En un acto de congruencia, disciplina y responsabilidad, Gaby “La Bonita” Sánchez, presentó formalmente su solicitud de licencia al gobernador Alejandro Armenta, sin goce de sueldo y conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente, que avala su derecho a ausentarse temporalmente del cargo.

“He decidido solicitar licencia temporal al cargo de secretaria. Esta decisión no es fácil, amo mi trabajo y sé que representar a Puebla en el ring requiere una entrega total, disciplina y concentración. Soy una mujer comprometida, responsable, disciplinada y es momento de enfocarme al 100 por ciento en mi preparación”, señaló la titular del deporte en el estado.

Durante el periodo de licencia, la secretaria expresó su plena confianza en el equipo de trabajo que encabeza la dependencia, conformado por los subsecretarios Mauricio García Castillo (Deporte), Alexa Espidio (Juventud) y Paco Bonilla (Fomento y Participación Comunitaria), así como el asesor consultivo Roberto Ruiz Esparza, quienes darán continuidad a los proyectos, programas y actividades establecidos en la agenda institucional.

El procedimiento se sustenta en lo dispuesto por los artículos 79 fracciones XXII y XXXVI, 82 segundo párrafo y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 22 fracción XIX, 31 fracción XI y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y 23 del Reglamento Interno de la Secretaría de Deporte y Juventud, que facultan la solicitud de licencia temporal para el ejercicio responsable del servicio público.