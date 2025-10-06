Video: Presidenta Sheinbaum destacó el programa de vivienda en Atlixco

Desde Puebla
En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se resaltó la participación de Atlixco en el Programa Nacional de Vivienda, gracias al esfuerzo conjunto del gobernador del estado, Alejandro Armenta y la administración municipal encabezada por Ariadna Ayala.
Hoy, Atlixco cuenta con el primer predio autorizado por el FOVISSSTE y la CONAVI.
