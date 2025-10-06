Manolo Herrera acudirá hasta las últimas consecuencias contra anulación de la elección en el PAN   

María Huerta

Hasta las últimas consecuencias acudirá, para impugnar la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) sobre la anulación de la elección del dirigente municipal del partido blanquiazul, anunció el albiazul Manolo Herrera, quien fuera el virtual ganador.

En conferencia de prensa, calificó dicha acción del TEEP como una arbitrariedad, para echar abajo la decisión de los panistas.

Es un atentado del Tribunal Electoral contra la democracia interna de Acción Nacional”, resaltó.