Ayuntamiento modificará atlas de riesgo y programa de desarrollo urbano

María Tenahua

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jesús Sánchez Reliac, informó que el gobierno de la ciudad realizará modificaciones al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo, para restringir las construcciones cerca de ductos.

En este sentido, comentó que la normativa es muy clara, pues no se puede construir en áreas cerca de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de otros hidrocarburos, pues el objetivo es disminuir los riesgos.

Agregó que en la zona norte se ha detectado mayor número de ductos, por lo tanto, es importante definir los cuadrantes.