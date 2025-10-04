Murió hombre atropellado en pleno centro de Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre de mediana edad perdió la vida atropellado en pleno Centro Histórico de Puebla capital.
La mañana de este sabado en la 11 Poniente entre la 3 y 5 Sur.
El conductor del vehiculo responsable se dio a la fuga.
El cadáver, hasta el momento, se encuentra en calidad de desconocido.
