Murió hombre atropellado en pleno centro de Puebla capital 

By Redaccion1 / 4 octubre, 2025

Desde Puebla

Un hombre de mediana edad perdió la vida atropellado en pleno Centro Histórico de Puebla capital.

La mañana de este sabado en la 11 Poniente entre la 3 y 5 Sur.

El conductor del vehiculo responsable se dio a la fuga.

El cadáver, hasta el momento, se encuentra en calidad de desconocido.

