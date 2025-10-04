Ciudadanos detienen a presunto ladrón en Amozoc

Desde Puebla
Presunto ladron en casa ajena fue detenido en Amozoc.
Durante las primeras horas de este sábado en la inspectoría San Mateo Mendizábal
Propietarios de la casa se percataron de que este sujeto estaba adentro, para hurtar cosas.
Al verse descubierto, intentó darse a la fuga, pero fue detenido.
Más tarde, llegaron elementos de la policía municipal, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
