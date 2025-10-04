Pipazo en Iztapalapa CDMX: 12 personas siguen hospitalizadas

Excelsior

Pasada la media noche de este viernes, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que en las últimas horas fue dada de alta una persona que permanecía hospitalizada tras la tragedia en La Concordia.

Con ello, a 23 días de la explosión de una pipa de la gasera Silza, en los límites de Iztapalapa, son 12 personas lesionadas las que se mantienen recibiendo atención en centros médicos de la ciudad.

Con esta nueva alta suman 41 personas que ya han abandonado los hospitales donde fueron tratadas por las quemaduras y lesiones recibidas tras la explosión, que abarcó un radio de más de 200 metros y que alcanzó a más de 40 vehículos, entre ellos un microbús que quedó totalmente calcinado.

Las personas dadas de alta se mantienen bajo atención y vigilancia médica y psicológica en sus domicilios, refirió la Sedesa, en su reporte emitido en redes sociales.

La cifra de fallecimientos se mantiene en 31, desde el sábado, cuando se registró la muerte de Óscar Uriel García Rivera, urólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, indicó la dependencia en su publicación en la red social X