Mujer de 66 años, lesionada en San Pedro Cholula tras caída de barda provocada por la lluvia

Desde Puebla

*4 de octubre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa que, derivado de las fuertes lluvias registradas, se produjo el colapso de una barda de adobe ubicada en la 3 Norte, entre 12 y 14 Poniente, en el Barrio de Santiago Mixquitla.

Lamentablemente, una mujer de 66 años resultó lesionada por la caída de escombros, presentando una probable fractura en la pierna izquierda. De inmediato fue atendida en el lugar por Protección Civil, Bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Posteriormente, la unidad de Protección Civil realizó su traslado al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor Rafael Moreno Valle”, para una valoración médica especializada.

El área permanece acordonada y bajo resguardo para evitar el tránsito peatonal, debido al riesgo que representan los extremos del muro que aún permanecen en pie.

“Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de las familias cholultecas; tengan la certeza de que no están solos, cuentan con un gobierno que trabaja y responde ante cualquier emergencia”, expresó la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.