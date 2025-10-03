Accidente de camión de bomberos en Xicotepec mientras acudía a emergencia

Abelardo Domínguez
Un camión de bomberos del municipio de Xicotepec volcó este viernes mientras se dirigía a atender un incendio en la comunidad de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza.
El accidente ocurrió sobre la carretera Federal Pachuca – Tuxpan, a la altura del kilómetro 137, en el paraje conocido como El Sauce Chico, con dirección a Villa Ávila Camacho (La Ceiba). La unidad quedó recargada sobre su costado izquierdo.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía.
Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre este incidente.
Lo que más enojó a muchos fue que el teniente Erick Chávez encargado de la Guardia Nacional de huauchinango habría ordenado poner a disposición de ministerio público el camión accidentado pese a tratarse de un vehículo oficial el cual habría sufrido una falla mecánica
