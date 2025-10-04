Atlixco inaugura con gran éxito el Festival Internacional Valle de Catrinas 2025

BOLETÍN 0325
04 DE OCTUBRE 2025
Desde Puebla
Con gran entusiasmo, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala inauguró el Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, consolidando al municipio como la Capital del Día de muertos.
Acompañada por el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez, en representación del gobernador Alejandro Armenta, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, así como por autoridades, artistas y artesanos, Ariadna Ayala encabezó el recorrido inaugural entre las majestuosas catrinas monumentales que dan vida a este festival.
En su mensaje, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, destacó que este evento “ha hecho trascender a Atlixco en el mundo, dejando huella’.
