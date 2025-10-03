Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla emite comunicado

Staff/RG

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, para garantizar el derecho a la educación de las y los niños que son atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Diego Rivera”, ubicado en el municipio de Puebla, realizará las siguientes acciones:

Derivado de los acuerdos con los padres de familia, la dependencia por medio del “Programa de Expansión de la Educación Inicial”, otorgará el apoyo económico al personal voluntario, del mes de octubre a diciembre del 2025.

En cuanto al personal de intendencia y vigilancia del centro educativo serán los padres de familia quienes organizados atiendan esta necesidad; finalmente, habrá un seguimiento permanente de los compromisos antes citados.

Con estas acciones el Gobierno del Estado, a través de la dependencia, vigilará la atención y servicio de la niñez poblana.