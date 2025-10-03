Declaran Patrimonio Cultural del Estado a Los Pianos Metamorfoseadores “Sonido 13” y sus Planos Técnicos

Staff/RG

De esta manera se reconoce la importancia histórica, social y artística de este legado musical vinculado al compositor potosino Julián Carrillo

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, informa que se ha emitido el Decreto Administrativo por el que se declara Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí la colección de Pianos Metamorfoseadores “Sonido 13” y sus planos técnicos, con lo que se reconoce la importancia histórica, social y artística de este legado musical vinculado al compositor potosino Julián Carrillo, creador del revolucionario sistema del Sonido 13.

La colección de Pianos Metamorfoseadores y sus planos técnicos será preservada en condiciones óptimas de conservación y exhibición por la Secretaría de Cultura, con el objetivo de proteger estos bienes únicos y difundir su relevancia cultural, con lo que no solo se garantiza su cuidado, sino que también fomenta la divulgación de un patrimonio que ha trascendido las fronteras de México y que forma parte de la identidad musical potosina.

De acuerdo con el decreto, toda restauración o intervención deberá ser realizada únicamente por personal especializado designado por la Secretaría de Cultura, asegurando un registro detallado de los procesos y conservando íntegramente la información inherente a los instrumentos y a sus documentos técnicos.

La Secretaría de Cultura será responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, asegurando que el patrimonio vinculado al Sonido 13 permanezca vivo para las futuras generaciones. Derivado de lo anterior se invita a la ciudadanía a disfrutar de este patrimonio en el Centro Cultural Julián Carrillo, ubicado frente al Jardín de San Francisco, entrada libre.