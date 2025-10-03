Sol Díaz, vuelve al Súper Óvalo Potosino a disputar la fecha 11 de Trucks México Series

Staff/RG

La temporada 2025 de Trucks México Series se enfila a la etapa final, llegando nuevamente al Súper Óvalo Potosino este 5 de octubre, en donde la joven piloto Sol Díaz tendrá un reto importante con la 11va fecha del calendario poniéndose en juego.

Sol Díaz no se detiene en su año debut dentro del campeonato de desarrollo más importante del país, Trucks México Series. Con solo tres carreras por disputar, la piloto poblana se ubica en el 4° lugar de la clasificación de novatos con 281 puntos. Aunque esta fecha marca el cierre de la Temporada Regular, la lucha por el título de novatos continuará vigente hasta la última competencia del calendario.

Sol saldrá este domingo en la camioneta #17 Vida Divina / Por Amor a Puebla / Armand Puyolt, del equipo Car Motion, a las 11:30 horas para la competencia pactada a 100 vueltas, en donde querrá firmar un resultado positivo a su favor.

Sol Díaz, camioneta #17:

“Estamos viviendo un año muy importante para mí, en el que hemos priorizado el aprendizaje: entender mejor la camioneta en cada carrera y perfeccionar nuestro desempeño en la pista. Creo que lo hemos logrado y eso me motiva a seguir creciendo”.

“Volvemos a San Luis, es nuestra tercera competencia en esta pista, eso sin duda nos favorece porque ya sabemos lo que es correr ahí, así que daremos lo mejor de nosotros, siempre agradeciendo todo el apoyo de mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, y del Gobierno del Estado de Puebla, con el respaldo del Gobernador Alejandro Armenta”.

Este 5 de octubre, Sol Díaz tiene una cita con el final de la Temporada Regular de Trucks México Series, tomando el desafío que ofrece el Súper Óvalo Potosino en la tercera visita del campeonato en este 2025.