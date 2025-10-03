Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y los Caligaris presentan nueva versión de “Mala Mujer”

Staff/RG

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón continúa celebrando el legado de su fundador y líder con el lanzamiento de “Mala Mujer”, un clásico del repertorio del grupo que hoy cobra nueva vida junto a la agrupación argentina Los Caligaris.

La colaboración con Los Caligaris resalta la visión de Cañaveral de trascender fronteras y conectar con públicos diversos a través de la música. Con su característico estilo festivo y cargado de energía, la banda argentina imprime su sello único a esta nueva versión de “Mala Mujer”, sin perder la esencia de la cumbia original que ha marcado la historia del grupo mexicano.

Este lanzamiento forma parte de ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón, Vol. 2’, un homenaje en vida que busca reconocer la trayectoria artística, la innovación musical y la contribución cultural de Don Humberto en diversos países de habla hispana. Bajo la producción y dirección de Emir Pabón, el proyecto reúne a artistas de talla internacional que se suman para rendir tributo a una figura que ha inspirado a generaciones de músicos, fusionando géneros y conquistando nuevas audiencias. El tributo reconoce a Don Humberto Pabón no solo como líder visionario de Grupo Cañaveral, sino como un pilar de la música tropical en Latinoamérica. Su legado continúa vigente gracias a su capacidad de innovación, la fusión de géneros y el compromiso de inspirar a las nuevas generaciones.

Con “Mala Mujer”, Cañaveral reafirma su papel como embajadores de la cumbia, mientras que Los Caligaris aportan su frescura y estilo inconfundible, logrando una unión musical que celebra la herencia cultural y la evolución de la música latina.