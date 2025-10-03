¡Apúntate en el torneo de Ajedrez Atlixco 2025!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, convoca a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en el Cuarto Torneo de Ajedrez 2025, que se realizará el sábado 25 de octubre a las 9:00 horas en la Plaza de Armas.

Con esta iniciativa, la presidenta Ariadna Ayala refrenda su compromiso de impulsar el talento local y abrir espacios de participación para todas las edades.

👉 Consulta la convocatoria completa y forma parte de esta experiencia.

https://drive.google.com/file/d/1CFXjJZcHijf694mGgxngp472i7FBNKCO/view?fbclid=IwY2xjawNM5WxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMZktMUWF0YmRqWk1KYlhFAR7FbrgN26d6UM35fK9AnqLsHv0ivDZbwoi2UfohgdtV7KTSJwWc-CejLeBqpA_aem_HlUVF0b2Z24Zj4JVUHjUew