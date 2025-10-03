 7 mil 470 mdp de ingresos para Puebla capital en 2026

María Tenahua

En Comisión de Patrimonio y Hacienda del cabildo, con tres votos a favor, se aprobó la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de siete mil 470 millones de pesos.

El dictamen fue presentado por el tesorero, Héctor González Cobián, quien señaló que es una ley muy apegada a la realidad del municipio de Puebla.

Agregó que, si al país le va bien a la capital poblana le va bien, por ello, esperan una inflación nacional del 4 por ciento, que se ajustará a los impuestos del ayuntamiento.

Asimismo, se avaló que el pago anticipado del pago del predial se realice del 15 de octubre al 31 de diciembre.