Investigan presunta negligencia médica tras la muerte de un recién nacido

Desde Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado inició investigaciones por la muerte de un bebé recién nacido por presunta negligencia médica en la clínica NuevaEsperanza, en la colonia Segunda Ampliación Guadalupe Hidalgo, Puebla capital.

Se determinará si hay alguna responsabilidad médica o si fue por causas naturales.

Familiares acusan que el lugar no contaba con lo necesario para atender al recién nacido y que, tras su fallecimiento, fueron desalojados sin el certificado de defunción.

Según testimonios, el bebé presentó dificultad respiratoria y signos de cianosis apenas hora y media después de nacer, pero el personal médico habría ignorado los síntomas.