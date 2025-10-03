18 personas lesionadas tras accidente en transporte público de Huauchinango 

Abelardo Domínguez

HUAUCHINANGO, Pue.- La falta de precaución, exceso de pasajeros o nul experiencia al manejar, junto con la ausencia de mantenimiento en las unidades de transporte de pasajeros pueden ser algunas de las causas que provocaron la noche del día jueves 2 de octubre pasado que 18 personas resultaran lesionadas al precipitarse su vehículo por un barranco,

De acuerdo con la fábrica de estas unidades, la capacidad de pasajeros en este tipo de vehículo de entre 12 y 14 pasajeros de manera cómoda, pero algunos operadores, con el fin de aumentar las percepciones económicas, en cada servicio recargan con mayor número de personas la unidad y por el número de lesionados parecería ser este caso.

De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, la unidad de transporte es una camioneta tipo Urban marca Nissan blanco, año 2023 con placas de circulación A-66104-C de Puebla, con razón social “Autotrasportes La Esperanza”.

El percance aconteció a la altura del Km. 2+200 sobre el camino de terraceria desde la comunidad de Nopala hacia la población de Alseseca del Municipio de Huauchinango.

Como resultado del fuerte accidente, 18 personas en la colectiva resultaron lesionadas, dos de gravedad, trasladadas al Hospital General de Huauchinango.

Lista de personas que lesionadas:

Julia Santos, Rogelio Hernández Macin, Lidia Cazares Cruz, Rodrigo Rafael Vergara, Magdalena Rafael Vergara, Mario González López, Faustino González Santos, Sofía Alonso Cruz, Feliciano Rodríguez Cruz, Gabriela González Santos, Silverio López Cruz, Adalberto Vargas Paisano, Valentín González Santos, Víctor Antonio Cruz, Martin Cruz Cazares, Luis Paulo Hernández Hernández, Manuela Vergara Garrido y Agustín Quirino.

No hay oficinas del la secretaria del Transporte en Huauchinango, lo que ha provocado que el pirataje aumente cada sin que nadie supervise