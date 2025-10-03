El Instituto Electoral de Puebla cumplió 25 años

María Huerta

Con la presencia del gobernador Alejandro Armenta y la presidenta del Instituto Electoral de Puebla (IEEP), Blanca Cruz García, se celebró el 25 aniversario del organismo.

Destacaron su trayectoria y compromiso con la democracia en Puebla.

En su mensaje, la consejera presidenta del IEE Puebla, Blanca Cruz García, dejó en claro que “nuestra misión es el desarrollo democrático de Puebla”.

En tanto, Alejandro Armenta indicó que todos se deben apegar a la ley y “portarnos bien”.