Atiende Protección Civil de Puebla capital incendio en casa habitación

Erika Méndez
La cordinación de Protección Civil en Puebla capital atendió incendio en casa habitación en calle Unión y 1 de Mayo.
La autoridad informó que no hubo personas lesionados, pero sí diversos daños materiales.
La atención fue brindada tras una llamada de emergencia de vecinos.
You may also like
-
Puebla, 86.6% de efectividad en localización de personas
-
Presentan actividades culturales de octubre en Puebla capital
-
Presenta Tonantzin Fernández la plataforma digital visitcholula.mx
-
Video: Presenta Armenta a Sheinbaum el prototipo de bicicleta eléctrica hechas por manos poblanas
-
Autopista Lerma–Tenango lleva dos semanas inundada y con cobro activo