Atiende Protección Civil de Puebla capital incendio en casa habitación

By Redaccion1 / 3 octubre, 2025

Erika Méndez

La cordinación de Protección Civil en Puebla capital atendió incendio en casa habitación en calle Unión y 1 de Mayo.

La autoridad informó que no hubo personas lesionados, pero sí diversos daños materiales.

La atención fue brindada tras una llamada de emergencia de vecinos.

