Puebla, 86.6% de efectividad en localización de personas

Desde Puebla

*CIUDAD DE PUEBLA, Pue.-* El gobierno estatal, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP), encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, presentó los avances obtenidos durante septiembre de 2025 en la localización de personas desaparecidas y no localizadas.

El funcionario explicó que según el avance mensual, en lo que va de la administración estatal, se han reportado 510 personas desaparecidas, de las cuales, 442 han sido localizadas, alcanzando un índice de efectividad del 86.6 por ciento, en tanto, en materia de atención especializada a mujeres, se registraron 189 reportes nuevos y 192 localizaciones, lo que refleja un 101.6 por ciento de efectividad, al atender temas acumulados de larga data y con ello, reducir el rezago histórico en este ámbito.

Al corte histórico global, la CBPEP ha logrado la localización de más de dos mil 400 personas, es decir, 71.6 por ciento, mientras que 960 permanecen en proceso de búsqueda que representan el 28.4 por ciento.

Expuso que tan sólo en septiembre se iniciaron 47 expedientes con 50 reportes, de los cuales se concluyeron 46 con éxito, por lo que logró una efectividad del 92 por ciento en los casos cerrados.

Asimismo, se realizaron 98 acciones de búsqueda en campo y se activaron 902 redes de vínculos y fuentes de información, para fortalecer la trazabilidad de los casos.

“El trabajo coordinado con instituciones estatales, nacionales y colectivos de familias, nos ha permitido avanzar con resultados tangibles”, expuso el titular de la Comisión poblana, quien agregó que la confianza ciudadana se construye con hechos y en eso se trabaja día a día.