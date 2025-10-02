A un año de gobierno, ayuntamiento de Amozoc continúa con resultados

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 2 de octubre de 2025.- El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, dio el banderazo de inicio a la construcción de módulos sanitarios en la Escuela Primaria Gral. Juan C. Bonilla, ubicada en la inspectoría de Casa Blanca.

La obra tiene un monto total de 953,100 pesos, de los cuales el 76.65% corresponde al programa FAISMUN, aportado por el Gobierno Municipal, y el 23.35% es aportado por el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos en beneficio de la comunidad educativa.

En este arranque, el edil estuvo acompañado por la delegada de Bienestar, Marina Huerta, el inspector de Casa Blanca, integrantes del Ayuntamiento 2024-2027, padres de familia y la directora del plantel, Klelia Clemente Sánchez.

Durante el evento, la presidenta del Comité de Obra, Ana Gabriela Martínez, junto con madres y padres de familia, expresaron su agradecimiento por esta acción que beneficiará a la actual generación de estudiantes y a las futuras.

En un ambiente de entusiasmo, las niñas y niños celebraron este inicio, ya que la delegada y el presidente municipal se comprometieron, con el apoyo de los padres de familia, a que esta escuela cuente también con un espacio de juegos que fomente la sana convivencia y el desarrollo integral de los pequeños.