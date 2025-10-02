¿Invertir o emprender? ¿Qué es mejor para hacer crecer tu dinero?

Staff/RG

Emprender e invertir son dos estrategias para hacer crecer el dinero con cierto grado de riesgos.

Una alta probabilidad de fracaso y la incertidumbre hacen del emprendimiento una opción peligrosa.

La inversión en activos financieros es altamente volátil; no obstante la inversión en remates hipotecarios suele ser una vía menos intensiva y con menor riesgo de pérdida del capital.

La abundancia tiene dos caras: emprender e invertir. Ambas estrategias son igualmente efectivas para hacer crecer el dinero; cada cual ofrece oportunidades aunque también implica riesgos.

“La elección entre emprender o invertir depende de varios factores. Estos incluyen los intereses de quien está tomando la decisión, sus objetivos a largo plazo, tolerancia al riesgo y el tiempo en que espera obtener resultados”, explica Mike Ramírez, Fundador de Blun.M2, proyecto que ayuda a las personas a multiplicar su patrimonio a través de inversiones en remates hipotecarios.

Estos son los riesgos

Es fundamental comprender y evaluar los riesgos asociados con el emprendimiento y la inversión. “Emprender suele ser más adecuado si se tiene una visión empresarial y se está dispuesto a dedicar mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de la empresa. Mientras que invertir es una opción más factible para alguien que gusta de analizar mercados y gestionar activos financieros”, detalla el Fundador de Blun.M2.

Para Blun.M2 los siguientes son algunos de los peligros más comunes a los que se expone un emprendedor:

Alta probabilidad de fracaso

Emprender implica crear y gestionar un negocio desde cero por lo que la probabilidad de fracaso debido a la falta de experiencia, la competencia y la incertidumbre del mercado, es alta.

Inversión de tiempo y recursos

Los emprendedores, a menudo, deben sacrificar su descanso y estabilidad financiera para hacer crecer su negocio. Este compromiso puede afectar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Incertidumbre y cambios

Los emprendedores deben estar preparados para adaptarse a cambios imprevistos en el mercado, desde nuevas regulaciones hasta una transformación en las preferencias del consumidor.

No obstante, invertir también tiene riesgos:

Volatilidad del mercado

Invertir en activos financieros como acciones y bonos tiene riesgos debido a la volatilidad del mercado. Los precios de las acciones pueden fluctuar en respuesta a cambios económicos, políticos y otros factores externos.

Falta de un control

Como inversionista, no se tiene control directo sobre las decisiones que afectan al dinero esto puede ser un riesgo, especialmente si los gestores en los que una persona confía su inversión no toman las mejores decisiones.

Diversificación poco efectiva

Aunque la diversificación puede mitigar riesgos, también suele presentar desafíos. Diversificar incorrectamente, como invertir en sectores relacionados, no protege al inversionista contra las pérdidas.

Invertir en remates hipotecarios, una tercera opción

Si bien, las oportunidades de inversión parecen estar reservadas para quienes tienen amplio conocimiento financiero, los remates hipotecarios son una opción accesible y rentable para quienes buscan hacer crecer su dinero. Aunque no está libre de riesgo, este método ofrece beneficios que pueden superar las ganancias obtenidas a través de inversión tradicional.

“Dentro del ámbito de las inversiones, los remates hipotecarios son una opción atractiva para quienes buscan diversificar y obtener rendimientos significativos”, afirma el Fundador de Blun.M2.

¿Por qué sí?

Algunos beneficios de invertir en remates hipotecarios, de acuerdo con Blun.M2 son:

Precios atractivos: Una de las principales ventajas de los remates hipotecarios es la posibilidad de comprar propiedades a precios reducidos. Al adquirir inmuebles por debajo de su valor de mercado, los inversionistas pueden obtener un retorno de inversión atractivo.

Diversificación del portafolio: Los remates hipotecarios permiten a los inversionistas diversificar su portafolio, incorporando bienes raíces que pueden ofrecer estabilidad y un flujo constante de ingresos pasivos.

Oportunidades de renovación y venta: Muchas propiedades subastadas requieren renovaciones. Esto permite a los inversionistas agregar valor a las propiedades antes de venderlas, lo que puede resultar en márgenes de ganancia aún mayores.

Flujo de ingresos constante: Si se decide rentar la propiedad es posible generar un flujo constante de ingresos.

“Los remates hipotecarios son una vía eficaz para hacer crecer el dinero. Tienen menor riesgo de pérdida de capital y una investigación, asesoría y la preparación adecuada pueden maximizar las posibilidades de obtener rendimientos altos”, concluye Mike Ramírez, Fundador de Blun.M2.

