¡Conoce la ruta del Valle de Catrinas Atlixco 2025!

Desde Puebla

El Gobierno de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, dio inicio a la instalación de las Catrinas monumentales que engalanarán el Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, uno de los eventos culturales más esperados del país.

Ariadna Ayala destacó que esta edición tendrá un alcance sin precedentes, con proyecciones nacionales e internacionales en Guanajuato, Bogotá y Times Square en Nueva York, reafirmando a Atlixco como un referente cultural de talla mundial.

El festival sumará dos nuevos escenarios: el Parque del Ahuehuete y el Molino de San Mateo, además de los puntos tradicionales en el centro histórico y las juntas auxiliares. También se incorpora la participación del sector privado con propuestas innovadoras como Catrinia, enriqueciendo la experiencia para los visitantes.

Con estas acciones, Atlixco se consolida como la capital del Día de Muertos, a través de un festival que no solo preserva las tradiciones mexicanas, sino que impulsa el desarrollo cultural, turístico y económico de la región.

Consulta la ruta en el enlace

https://drive.google.com/file/d/1PDsZ85piUHQCnYEBv0HfIAbfzWGj8zrQ/view?usp=sharing